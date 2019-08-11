После крещения у младенца остались ссадины и ушибы

В России священнослужитель игумен Фотий травмировал младенца во время обряда крещения. Инцидент случился в Мариенбургском покровском храме Ленинградской области.

В Сети появилось видео с крестин ребенка, где видно, как во время обряда крещения священник насильно опускает в купель с водой плачущего младенца, передаёт Lenta.Ru. Также после окончания обряда священнослужитель не сразу вернул малыша матери.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что крещение обошлось семье в 3,5 тысячи рублей. После обряда женщина обнаружила у младенца ушибы и ссадины, из-за чего было решено обратиться в полицию. Информация о произошедшем дошла и до епархии, где заверили отстранить священника.