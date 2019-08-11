На Приморье надвигается шторм

Жителей Приморского края предупредили о погодной опасности. На 11 и 12 августа в регионе объявлено штормовое предупреждение. Сообщается, что причиной непогоды стал тайфун «Лекима».

По сообщениям синоптиков, на западе, в центре, а также на севере восточных районов региона пройдут сильные ливни. При этом жителей остальной территории Приморья также ожидают дожди и грозы, передаёт РИА Новости. Отмечается, что в некоторых реках возможно повышение уровня воды.

«Наиболее паводкоопасные районы – Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский», - рассказали специалисты.