Двоих преступников вернули в психбольницу под Волгоградом

Сбежавших из психбольницы под Волгоградом вернули в лечебницу, рассказал представитель регионального ГУ МВД Антон Корнаухов. В стационаре двое мужчин находились на принудительном лечении.

В воскресенье утром двое осужденных сбежали из психиатрической больницы села Ложки Каланчевского района. Известно, что один из них ранее совершил убийство, а другой грабеж и угон автомобиля.

В региональном МВД заявили, что оба осужденных найдены и доставлены в лечебницу для продолжения принудительного лечения. Отмечается, что за время побега они не совершили никаких противоправных действий, передаёт РИА Новости.