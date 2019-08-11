В Москве предприимчивый владелец сауны решил подзаработать и прописал в помещении не одного-двоих и даже не десять, а пять тысяч трудовых мигрантов. На мужчину заведено уголовное дело.

На северо-западе столицы владелец сауны, возжелав обогатиться, прописал в помещении несколько тысяч приезжих, передаёт Telegram-канал Mash. Хоть помещение сауны явно не рассчитано на такое количество «жильцов», новый адрес на улице Паршина получили сразу пять тысяч человек.

Полицейские не оценили подобную бизнес стратегию и завели на мужчину уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».