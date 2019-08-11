После обвала в шахте в Якутии остается неизвестной судьба одного горняка

Горная порода обрушилась в Якутии в угольной шахте в Оймяконе. Сообщается, что после произошедшего местоположение одного из рабочих шахты до сих пор остаётся неизвестным.

Сообщается, что глубина забоя достигала порядка шести сотен метров. В момент инцидента в шахте находились 20 горняков, почти всех удалось вовремя эвакуировать, передаёт РенТВ. Отмечается, что среди 19 спасенных шахтеров пострадавших нет. Судьба одного человека остается неизвестной.

Официальных комментариев касательно ЧП от служб спасения и руководства шахты не поступало.