В Петербурге механик автосервиса ударил клиента ножом

В субботу,10 августа, в Санкт-Петербурге в одном из автосервисов, расположенных на Выборгском шоссе, механик напал на посетителя с ножом. Отмечается, что между 27-летним мужчиной и мастером возник конфликт.

" Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый днем 10 августа 2019 года, находясь у одного из автосервисов ... в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений со своим знакомым 1991 года рождения, нанес ему удар ножом в шею", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

В ведомстве уточняется, что пострадавший был отправлен в больницу, где впоследствии скончался.

Злоумышленник задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.