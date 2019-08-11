В Ставрополе водитель маршрутки побил девушку из-за трёх рублей

Стало известно об инциденте, который произошёл в пятницу, 9 августа, в ставропольской маршрутке. Водитель транспортного средства ударил пассажирку у за то, что она не доплатила три рубля за проезд.

"Водитель маршрутки напал на женщину с кулаками за то, что она оплатила за проезд 23 рубля, как мы привыкли, вместо 26 рублей. В маршрутке не висели таблички с указанием цены проезда", - рассказал родственник пострадавшей порталу "Регион Online".

По его словам, когда девушка вышла из маршрутки, водитель последовал за ней. Он отметил, что мужчина начал силой заставлять пассажирку вернуться к машине, оскорблял, а потом и вовсе набросился с кулаками.

Результатом происшесвтия стали синяки на лице девушки.

Пострадавшая написала заявление в полицию, однако пока мужчину не нашли. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.