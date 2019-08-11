В Татарстане произошла утечка вещества, влияющего на центральную нервную систему

В Татарстане на трассе М-7 «Волга» в районе деревни Званка произошла утечка опасного вещества, которое воздействует на центральную нервную систему человека, а также вызывает трудноизлечимые дерматиты.

«В 10.59 мск 11 августа поступило сообщение о том, что на 829-м километре автодороги М-7 вблизи деревни Званка Пестречинского района остановилась автоцистерна, перевозящая тригонокс, вследствие поломки холодильной установки происходит утечка в виде испарения», - сообщили в МЧС по региону.

Отмечается, что опасности для местных жителей нет, цистерна отбуксирована на безопасное расстояние от автодороги. Специалисты из ГИБДД, МЧС, «Татавтодора» и медики совместными усилиями ликвидируют последствия утечки тригонокса, передаёт РИА Новости.