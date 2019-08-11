Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

В Волгоградской области полиция разыскивает двух опасных преступников, которые сбежали из психбольницы в селе Ложки Калачевского района в воскресенье утром, 11 августа. Уточняется, что мужчины около 5 часов утра покинули палату на втором этаже, отжав решётку на окнах.

Под Волгоградом два преступника сбежали из психбольницы

По данным МВД разыскиваются: ранее судимый за убийство - 32-летний Роман Юрьевич Смородов, мужчина славянской внешности и худощавого телосложения с русыми волосами, рост 180 см.

Вторым является ранее судимый за грабёж и угон автомобиля - 32-летний Анатолий Андреевич Машанин, худощавый мужчина с тёмно-русыми волосами, рост 178 см, - сообщает РЕН ТВ.

Оба преступника находились в колонии города Камышин, после чего были признаны врачами психбольницы опасными и переведены в стационар.