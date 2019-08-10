В Москве автомобиль загорелся на МКАДе

В субботу, 10 августа, в Москве на 37-м км МКАД произошло столкновение двух автомобилей. Уточняется, что одну из машин отбросила в отбойник, после чего она загорелась.

По данным очевидцев, ДТП произошло между электроавтомобилем "Тесла" и эвакуатором-ГАЗель. Согласно источнику, иномарку буквально сразу уничтожил огонь, - передаёт РЕН ТВ.

Отмечается, что распоряжение телеканала попала видеозапись, на которой видно, как на проезжей части стоит легковой автомобиль, охваченный пламенем. На территории работают сотрудники спецслужб.

По предварительным данным, пострадали три человека из Теслы, их состояние остаётся неизвестным.