В Башкирии загорелся детский лагерь

В субботу, 10 августа, произошёл пожар в детском оздоровительном лагере в деревне Сулейманово Зианчуринского района Башкирии. Отмечается, что инцидент произошёл около 16.00 по местному времени.

В МЧС сообщили, что возгорание произошло в ДОЛ "Алый парус", загорелось одноэтажное здание столовой размером 15х8 м. Позже огонь начал быстро распространяться, территория лагеря наполнилась дымом.

Уточняется, что на место происшествия прибыли сотрудники пожарных подразделений. В ликвидации очага возгорания принимали у4частие 20 человек и 11 единиц техники.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Детей в лагере не было, последняя смена завершилась 9 августа.

Пожар был успешно потушен.