В Башкирии загорелся детский лагерь
10 августа 2019, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 10 августа, произошёл пожар в детском оздоровительном лагере в деревне Сулейманово Зианчуринского района Башкирии. Отмечается, что инцидент произошёл около 16.00 по местному времени.
В МЧС сообщили, что возгорание произошло в ДОЛ "Алый парус", загорелось одноэтажное здание столовой размером 15х8 м. Позже огонь начал быстро распространяться, территория лагеря наполнилась дымом.
Уточняется, что на место происшествия прибыли сотрудники пожарных подразделений. В ликвидации очага возгорания принимали у4частие 20 человек и 11 единиц техники.
По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Детей в лагере не было, последняя смена завершилась 9 августа.
Пожар был успешно потушен.