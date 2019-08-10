Водитель BMW сбил 2-летнюю девочку в Сочи

Как сообщили в ОГИБДД УВД по г. Сочи, водитель иномарки не успел среагировать на выбежавшего ребенка из подъезда и совершил наезд на 2-летнюю девочку.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, у нее диагностировали открытый перелом ноги.

Согтрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее Аргументы Недели КУБАНЬ сообщали о том, что в Сочи на пешеходном переходе водитель автобуса не заметил и сбил переходящих по нему людей.