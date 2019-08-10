Водитель BMW сбил 2-летнюю девочку в Сочи
10 августа 2019, 20:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Как сообщили в ОГИБДД УВД по г. Сочи, водитель иномарки не успел среагировать на выбежавшего ребенка из подъезда и совершил наезд на 2-летнюю девочку.
Ребенка доставили в медицинское учреждение, у нее диагностировали открытый перелом ноги.
Согтрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее Аргументы Недели КУБАНЬ сообщали о том, что в Сочи на пешеходном переходе водитель автобуса не заметил и сбил переходящих по нему людей.