В госкорпорации "Росатом" рассказали о взрыве, который произошёл на военном полигоне под Архангельском недалеко от Северодвинска на побережье Двинской губы в четверг, 8 августа. Отмечается, что на территории во время испытаний взорвалась ракета.

В Архангельской области рассказали, осталась ли после ЧП опасность для жителей региона

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - передаёт сообщении корпорации РИА Новости.

В организации отметили, что несколько сотрудников отбросило в море, спасатели продолжали поиски до тех пор, пока была надежда найти их живыми . После чего в "Росатоме" заявили о гибели пяти человек.

Собеседник подчеркнул, что сотрудники изначально знали, на какой риск они идут. По его словам, их предупреждают о потенциальной опасности во время испытаний новый технологий.

Представитель пообещал оказать финансовую помощь семьям погибших.

"Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас", - заключил он.