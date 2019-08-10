Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

В субботу, 10 августа, на севере Москвы рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Согласно последней информации экстренных служб столицы, пострадали двое детей и семеро взрослых.

Подчеркивается, что дорожно-транспортное происшествие случилось у дома номер 71 на Ленинградском шоссе. В аварию попал автобус маршрута под номером 370 Москва – Сходня.