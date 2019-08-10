Под Курганом перевернулся пассажирский автобус, 14 пострадавших

Утром в субботу, 10 августа, стало известно, что под Курганом перевернулся пассажирский автобус. Согласно последней информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 человек.

В департаменте здравоохранения региона уточнили, что 11 человек были госпитализированы в Куртамышскую центральную районную больницу, среди них ребенок. Впоследствии за помощью к врачам обратились еще три человека, передает сегодня РИА "Новости"

Полиция сообщает, что рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша, перевернулся. В салоне в момент аварии находились 47 человек. В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.