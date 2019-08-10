В Приморье 18 туристов из-за ливней оказались заблокированы на пляже

Утром в субботу, 10 августа, стало известно, что в Приморском крае восемнадцать человек оказались заблокированы на пляже из-за ливней. Граждане не могут самостоятельно покинуть побережье.

В управлении МЧС по Приморскому краю подчеркнули, что среди восемнадцати туристов есть двое детей, передает сегодня утром РИА "Новости".

В ведомстве добавили, что отдыхающие остались отрезанными от дорог и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут. Спасатели уже вышли на связь с туристами, чтобы уточнить обстановку. К месту инцидента на плавсредствах была направлена аэромобильная группировка спасателей, которые доставили людям бутилированную воду и предметы первой необходимости. В настоящий момент в районе случившегося наблюдается спад воды.