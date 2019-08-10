На МКАД произошло ДТП с пятью машинами, перекрыты три полосы

На северо-западе Москвы на МКАД столкнулись пять автомобилей. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, в результате случившегося травмы получили четыре человека.

Авария случилась на 74-м километре Московской кольцевой автодороги. Известно, что столкнулись три легковушки и два грузовика, передает утром в субботу, 10 августа, РИА "Новости" . В настоящий момент в районе ДТП перекрыто движение транспорта на трех полосах из пяти.

Уточняется, что одна из машин после столкновения вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта, где не было людей. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.