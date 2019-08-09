В Геленджике полицейские забрали с прибывшего борта авиадебошира

В Геленджике полицейские в аэропорту задержали дебошира, прилетевшего на курорт из Екатеринбурга. Сообщается, что мужчину забрали в дежурную часть прямо с борта самолета.

«Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует», - сообщили в региональном МВД.

Отмечается, что дебоширом оказался 41-летний мужчина из Челябинска. В отношении него заведено уголовное дело. Мужчина обвиняется в мелком хулиганстве, передаёт РИА Новости.