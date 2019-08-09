Власти рассказали, почему под Ачинском произошёл новый взрыв

Власти Красноярского края рассказали, что стало причиной нового взрыва на военном складе под Ачинском. Согласно официальному сообщению, один из снарядов сдетонировал во время разминирования территории.

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

«При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке произошел подрыв снаряда, в результате которого ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль», - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Жителей близлежащего села Каменки решено эвакуировать, передаёт РИА Новости.