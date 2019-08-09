Власти рассказали, почему под Ачинском произошёл новый взрыв
9 августа 2019, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Красноярского края рассказали, что стало причиной нового взрыва на военном складе под Ачинском. Согласно официальному сообщению, один из снарядов сдетонировал во время разминирования территории.
«При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке произошел подрыв снаряда, в результате которого ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль», - сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Жителей близлежащего села Каменки решено эвакуировать, передаёт РИА Новости.