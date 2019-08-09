На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

Экстренные службы Красноярского края сообщили, что недалеко от Ачинска возле склада с артиллерийскими снарядами вновь прогремел взрыв. Ударная волна травмировала пятерых человек.

На полигоне под Архангельском произошёл взрыв

«В пятистах метрах севернее населенного пункта Каменка при движении хозяйственного поезда произошла вспышка с последующей ударной волной и повреждением стекол в составе на перегоне Улуй — Ачинск», - сказано в сообщении.

Отмечается, что от ударной волны пострадали пятеро человек, четверо из них госпитализированы. Также на месте происшествия оказалось повреждено железнодорожное полотно. Специалисты, обследовавшие железнодорожные пути на предмет неисправностей, обнаружили артиллерийский снаряд, передаёт РИА Новости.