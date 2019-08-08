Пьяного пассажира сняли с поезда Москва – Белгород из-за неадекватного поведения и нападения на сотрудника полиции. Об этом заявили сотрудники пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Наряд сопровождения Курского ЛО МВД России на транспорте выявил пассажира, который ехал в поезде в состоянии сильного алкогольного опьянения. Правоохранители попытались успокоить нарушителя, но не преуспели. Он оскорблял стражей порядка, а затем полез в драку, передает Агентство городских новостей "Москва".

Уроженца Амурской области 1993 года рождения было решено снять с поезда и доставить в ЛО МВД России на станции "Орел". В отношении данного гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".