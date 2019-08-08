Шторм "Франциско" нарушил электроснабжение во Владивостоке. В мэрии города утром в четверг, 8 августа, сообщили, что бригады намерены в течение дня восстановить подачу электричества в дома.

Минувшей ночью шторм принес в регион до 60 процентов месячной нормы осадков. 77 миллиметров осадков выпало во Владивостоке, а 91 миллиметр – в Партизанске.