В Приморье 70-летний водитель без прав сбил двух человек

Семидесятилетний пенсионер в Пограничном районе Приморья сбил женщину и её четырехлетнюю дочку, когда те переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Обе пострадавшие находятся в больнице.

«Установлено, что 70-летний водитель автомашины Toyota Master Ace Surf, двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на четырехлетнюю девочку и ее маму, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу», - рассказали в УМВД РФ по региону.

Отмечается, что пожилой водитель на момент ДТП уже был лишен водительских прав. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего, передаёт РИА Новости.