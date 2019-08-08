В Приморье 70-летний водитель без прав сбил двух человек
8 августа 2019, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]
Семидесятилетний пенсионер в Пограничном районе Приморья сбил женщину и её четырехлетнюю дочку, когда те переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Обе пострадавшие находятся в больнице.
«Установлено, что 70-летний водитель автомашины Toyota Master Ace Surf, двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на четырехлетнюю девочку и ее маму, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу», - рассказали в УМВД РФ по региону.
Отмечается, что пожилой водитель на момент ДТП уже был лишен водительских прав. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего, передаёт РИА Новости.