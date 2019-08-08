Под Новороссийском с обрыва упал автобус, есть жертвы

На 16 километре дороги Новороссийск-Керченский пролив произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, который перевозил 41 пассажира, сообщили в ГИБДД.

После столкновения обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Как сообщает краевое управление МВД, в больницу Новороссийска были экстренно доставлены 27 человек, в числе которых - 11 детей.

Работы по извлечению пострадавших из автобуса провожаются. В пресс-службе Следственного комитета проинформировали, что на место выехали следователи и криминалисты для установления всех причин аварии.

По неподтверженным пока данным, двое детей, ранее госпитализированных после ДТП, скончались.