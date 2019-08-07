В аэропорту Екатеринбурга проверяют самолеты из-за сообщения о бомбе

Проверка проводится в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", инициированная после поступившего анонимного сообщения о "минировании" самолета, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

По данным анонимного источника агентства ТАСС, в настоящий момент специалисты осматривают несколько самолетов на наличие взрывных устройств: "Обследуется несколько самолетов", - сказал собеседник.

Информацию подтвердили и в пресс-службе Кольцово: "В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе", - заявил директор по стратегическим коммуникациям Андрей Клименских.