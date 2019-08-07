В Подмосковье рядом с Дзержинской ТЭЦ загорелся склад

В среду, 7 августа, в подмосковном Дзержинске загорелось хранилище с битумом. Пожар на площади 300 квадратных метров к настоящему моменту удалось ликвидировать, сказали в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар возник в промзоне по адресу Денисьевский проезд, 7Б. Сообщение о возгорании поступило в 13:06. Горело бетонное строение высотой четыре метра и стоящие рядом две деревянно-щитовые бытовки.

Пострадавших в результате пожара, к частью, нет. На место отправлена лаборатория для замера ПДК вредных веществ в атмосфере. В тушении возгорания было задействовано 30 человек и 9 единиц техники.