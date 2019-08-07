Очевидцы рассказали о массовой драке около московского рынка
7 августа 2019, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Очевидцы рассказали подробности массовой драки около Москворецкого рынка во вторник, 6 августа. Согласно источнику, в побоище принимали участие более 30 человек, они стреляли и орали.
Драка началась из-за ссоры двух сотрудников рынка. В течение нескольких минут в противостоянии приняли участие десятки человек с ножами и бейсбольными битами, а после и вовсе послышались выстрелы, - передаёт РЕН ТВ.
"Перебегает человек дорогу с двумя девушками. Догоняет его одна толпа, вторая его догоняет сзади. Начинается драка. Потом одна толпа убегает в ту сторону. Вторая за ними убегает. Начинается стрельба", - рассказал очевидец.
В результате происшествия пострадал один человек.
По факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Поиск участников драки продолжается, некоторые уже задержаны. Однако рынок работает в штатном режиме и стал поводом для шуток горожан: "За покупками ходить можно, просто надо быть внимательней и стараться не попасть под перекрестный огонь".