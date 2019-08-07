В Подмосковье автобус сбил двух пешеходов

В среду, 7 августа, в подмосковном городе Долгопрудный на Лихачевском проспекте автобус совершил наезд на двух пешеходов. По данным полиции, оба человека скончались на месте.

"Около 10.00 автобус в городе Долгопрудный совершил наезд на двух пешеходов. От полученных травм они скончались", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что предварительной причиной аварии стало плохое самочувствие водителя автобуса за рулём.

По факту происшествия проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей ДТП. На территории работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Личность и состояние водителя неизвестны.