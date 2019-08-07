В Подмосковье автобус сбил двух пешеходов
7 августа 2019, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 7 августа, в подмосковном городе Долгопрудный на Лихачевском проспекте автобус совершил наезд на двух пешеходов. По данным полиции, оба человека скончались на месте.
"Около 10.00 автобус в городе Долгопрудный совершил наезд на двух пешеходов. От полученных травм они скончались", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что предварительной причиной аварии стало плохое самочувствие водителя автобуса за рулём.
По факту происшествия проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей ДТП. На территории работают сотрудники полиции и скорой помощи.
Личность и состояние водителя неизвестны.