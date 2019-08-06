В Германии мигрант покусал полицейскую собаку

В городе Ротвайлер полиция задержала приезжего за нападение сначала на полицейского, потом на служебную собаку. Об этом сообщает Die Stuttgarter Zeitung.

Что именно спровоцировало мужчину, пока не установлно. В Ротвайлер (по иронии судьбы, городе с названием, похожим на одну из пород собак — Ротвейлер) проходил фестиваль. Во время праздничных мероприятий один из посетителей начал задирать соседей. Они пожаловались в полицию.

Полицейским удалось быстро найти хулигана. Его попытались задержать. В погоню вмешался приятель мужчины. Он отвлек женщину-полицейскую, которая задержала нарушителя. Тот воспользовался моментом и укусил сотрудницу полиции. Благодаря этому ему удалось вырваться.

Полицейские выпустили служебную собаку. Она догнала беглеца. Началась потасовка, в ходе которой досталось уже псу. Хулиган покусал и его. Тут уже подоспели люди, и нарушитель был окончательно задержан. Его доставили в участок, установили его личность (мужчина оказался мигрантом) и тут же предъявили обвинения в нападении на сотрудника полиции и оказании сопротивления.