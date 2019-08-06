Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в центре Москвы

Во вторник, 6 августа, на Тверской улице в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. Согласно последней информации столичного управления ГИБДД, в результате случившегося пострадал один человек.

Сообщается, что еще одного человека в настоящий момент осматривают прибывшие на место медики, передает сегодня днем РИА "Новости"

В ЦОДД уточнили, что дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано у дома номер 27 строения 1. Перекрыты 3 и 4 ряды в сторону области, движение в центр производится по встречным полосам.

Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии.