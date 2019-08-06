Во вторник, 6 августа, стало известно, что на детской площадке в Санкт-Петербурге собака напала на девочку. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Происшествие случилось у дома номер 80 на Дальневосточном проспекте в минувшее воскресенье, 4 августа, передает сегодня утром "Росбалт".

Мать ребенка сообщила, что собака набросилась на ее двухлетнюю дочь. Хозяев домашнего животного в момент случившегося рядом не было. У пострадавшей впоследствии были диагностированы укушенная рана лица и перелом носа. По факту инцидента проводится проверка.