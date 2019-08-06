В Красноярск прибыла первая группа людей из Ачинска
6 августа 2019, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 6 августа, ранним утром в Красноярск из Ачинска прибыла первая электричка с людьми, эвакуированными из поселков, рядом с которыми произошёл взрыв на складе боеприпасов. Уточняется, что на станции их уже ожидали спасатели и автобусы, - сообщает КП.
"Почти 300 человек прибыли железнодорожным транспортом со станции «Ачинск». Все они будут размещены в пунктах временного размещения – в общежитиях Красноярского автотранспортного и аграрного техникумов", - отметили в пресс-службе МЧС.
В ближайшее время прибудет вторая группа людей из посёлка Ключи и Каменки.
Ранее замминистр обороны генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что возможной причиной подрывов на территории воинской части является человеческий фактор. Отмечается, что детонация пороховых зарядов на складе уже прекратилась.