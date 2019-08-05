Военный склад в Ачинске собирались расформировать

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что горящий склад с вооружением в Красноярском крае должны были расформировать. Сообщается, что это должно было произойти в 2022 году.

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

«Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года», - рассказали в ведомстве.

5 августа в 13:00 по московскому времени в воинской части недалеко от Ачинска на складах с боеприпасами начался пожар, после чего последовала серия взрывов. Объявлена эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 километров от места ЧП. Известно о восьми пострадавших.