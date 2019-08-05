В Воронежской области на детей упала цепочная карусель
5 августа 2019, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Воронежской области два ребенка пострадали, когда на них упала детская цепочная карусель. Сообщается, что инцидент произошёл в парке города Поворино. Следователи начали расследование.
«По предварительным данным, в вечернее время 3 августа 2019 года в одном из парков г. Поворино Воронежской области произошло опрокидывание детской цепочной карусели, на которой катались дети. В результате произошедшего 9-летний мальчик и 6-летняя девочка получили телесные повреждения», - рассказали в региональном следственном комитете.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело, следователи уже осмотрели место случившегося и приступили к допросу очевидцев, передаёт РИА Новости.