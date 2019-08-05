В Воронежской области на детей упала цепочная карусель

В Воронежской области два ребенка пострадали, когда на них упала детская цепочная карусель. Сообщается, что инцидент произошёл в парке города Поворино. Следователи начали расследование.

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«По предварительным данным, в вечернее время 3 августа 2019 года в одном из парков г. Поворино Воронежской области произошло опрокидывание детской цепочной карусели, на которой катались дети. В результате произошедшего 9-летний мальчик и 6-летняя девочка получили телесные повреждения», - рассказали в региональном следственном комитете.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело, следователи уже осмотрели место случившегося и приступили к допросу очевидцев, передаёт РИА Новости.