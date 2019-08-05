В Сочи пронёсся огромный смерч

В Сочи местные жители смогли снять на видео гигантский смерч, который кружил над Чёрным морем. На видеозаписях видно, как огромная воронка приближается к побережью с моря.

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Увидеть смерч довелось жителям Лазаревского района в Сочи в воскресенье, 4 августа. Несколько человек смогли заснять, как воронка в несколько десятков метров приближается к городу. При этом истинную величину смерча можно понять, когда очевидцам удалось снять его на фоне жилых многоэтажек.

Также на море действует штормовое предупреждение, спасатели запрещают отдыхающим купаться и выходить на пляж.