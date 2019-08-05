ДТП в Перми: на трассе перевернулась карета скорой помощи

Авария с участием кареты скорой помощи произошла Перми, пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Мотовилихинском районе города. По улице Лебедева со стороны улицы Розалии Землячки в направлении улицы Крупской двигался автомобиль скорой с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

На перекрестке машина столкнулась с иномаркой "Ниссан". Скорая ехала на красный, подтвердили автоинспекторы. После столкновения автомобиль реанимации опрокинулся на бок и его отбросило на "Мицубиси".

Как сообщают очевидцы в соцсетях, пациентов в реанимобиле не было. Медики ехали оказывать помощь пострадавшим в ДТП, но сами попали в аварию. Как сообщают в пресс-службе скорой, в инциденте пострадали врачи.