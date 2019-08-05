Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Жители Ачинска рассказывают о том, какие повреждения получил город после серии взрывов на складах с артиллерийскими боеприпасами, которые расположены в нескольких километрах от населенного пункта.

В Красноярске готовы разместить людей из эвакуированного Ачинска

«Дети у нас уехали в деревню, мы остались. Обстановка, скажем мягко, неприятная. У меня в доме, а я живу в центральной части города, от взрывов повреждены створки на двух окнах», - рассказал один из местных жителей.

«Увидели, что военные просто бегут. Паникой это назвать нельзя, но страх в глазах был. Открыл грузовой отсек, не знаю сколько людей влезло, но сколько влезло, мы забрал», - поделился впечатлениями житель города Михаил о том, как началась эвакуация.

5 августа в 13:00 по московскому времени в воинской части недалеко от Ачинска на складах с боеприпасами начался пожар, после чего последовала серия взрывов. Объявлена эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 километров от места ЧП. Известно о восьми пострадавших.