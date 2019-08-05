Движение поездов по Транссибу ограничено из-за взрывов под Ачинском

Движение пассажирских поездов в Красноярском крае ограничено из-за взрывов на складе с боеприпасами, прогремевших сегодня в районе Ачинска. Об этом сообщают источники в Минтрансе региона.

Пассажирские поезда между Москвой и Абаканом могут следовать с задержками. В частности, речь идет о рейсах №67 Москва — Абакан и №68 Абакан — Москва. Также ограничения коснулись автобусных маршрутов.

На движение других поездов ситуация не влияет. Информацию об изменениях, задержках и отмене рейсов пассажиры и встречающие могут уточнить в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.

Ранее стало известно, что на складе боеприпасов в деревне Каменка в Ачинском районе произошел пожар. Власти Ачинска призвали жителей соблюдать спокойствие и не приближаться к территории воинской части.