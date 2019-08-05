В Минобороны рассказали о жертвах при взрыве в Ачинске

В Министерстве обороны РФ рассказали, есть ли погибшие при взрыве в воинской части недалеко от Ачинска. Ранее в СМИ сообщили о семи пострадавших, двое из которых– военнослужащие.

В Сети появилось видео со взрывом военных складов недалеко от Ачинска

Также в некоторых источниках появилась информация о том, что, якобы, в результате пожара погиб один из военнослужащих. В Минобороны заверили, что это ложная информация и погибших нет, передаёт РИА Новости.

«Ни одного военнослужащего не погибло», - рассказали в ведомстве.

Напомним, 5 августа в 13:00 по московскому времени в воинской части недалеко от Ачинска на складах с боеприпасами начался пожар, после чего последовала серия взрывов. Объявлена эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 километров от места ЧП.