Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад под Ачинском

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего зама Дмитрия Булгакова на место пожара в Красноярском крае, где на территории воинской части в Ачинском районе взорвался склад с боеприпасами. В Сети появилось видео со взрывом военных складов недалеко от Ачинска

Булгаков отправится под Ачинск вместе с группой специалистов. Они должны будут организовать спецмероприятия по оперативной ликвидации возгорания. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, сейчас территория воинской части оцеплена. Пожар тушат специальные воинские подразделения и техника, личный состав укрыт в бомбоубежище. КАк ранее сообщали АН, появилось видео с места ЧП.