В Сети появилось видео со взрывом военных складов недалеко от Ачинска

Недалеко от города Ачинска Красноярского края в воинской части произошло несколько взрывов на складах с боеприпасами. Жителей близлежащих населённых пунктов эвакуируют, объявлен режим ЧС.

Сообщается, что днем 5 августа на одном из складов случился пожар в хранилище пороховых зарядов. После этого последовала серия взрывов. В экстренных службах признались, что осколки от снарядов разлетаются на расстояние до 15 километров, передаёт ТАСС. Согласно имеющейся информации, пожар охватил несколько складов, в которых хранилось порядка 40 тысяч артиллерийских снарядов На место ЧП отправили пожарных и спецтехнику, территория воинской части оцеплена.

Пострадавшими оказались семь человек. Двоих из них госпитализировали с осколочными ранениями, пятерым врачи оказали первую помощь амбулаторно.



