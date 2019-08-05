В Красноярском крае на складе боеприпасов произошёл мощный взрыв
5 августа 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 5 августа, жителей поселка Каменка в Ачинском районе Красноярского края эвакуируют из-за пожара на складе артиллерийских снарядов. Уточняется, что местные жители слышали звуки взрывов и видели дым над одним из объектов воинской части.
"Просьба к жителям города Ачинска - сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта", - сообщили в пресс-службе администрации Ачинского района РЕН ТВ.
В результате происшествия пострадали два человека. Их оперативно отправили в больницу с осколочными ранениями, - передаёт ТАСС.
По факту произошедшего инцидента проводится проверка, направленная на выяснения причины взрыва. На территории работают сотрудники спецслужб.