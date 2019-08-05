Пропавшие в Кузбассе грибник и его сыновья найдены живыми

Пропавшие в лесу в Кемеровской области грибник и его маленькие сыновья найдены живыми. Эту радостную новость утром в понедельник, 5 августа, предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону.

Отмечается, что полицейские нашли мужчину 1967 года рождения и его двух сыновей 2014 и 2017 годов рождения в лесу Кемеровского района, неподалеку от областного центра. Оказалось, что мотоцикл, на котором они отправились за грибами, сломался, вследствие чего глава семейства решил остаться в лесу на ночлег.