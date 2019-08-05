В Москве аферист похитил со счета мужчины 3,5 млн рублей

Телефонный мошенник, представившийся лжесотрудником банка, похитил у москвича 3,5 млн рублей. Согласно последним данным столичной полиции, данный инцидент произошел утром в субботу, 3 августа.

Аферист позвонил гражданину и заявил, что с его счета кто-то списал деньги и что следует незамедлительно заблокировать карту и перевести средства на другой расчетный счет. Таким образом мошенник выманил у "клиента" пароль и код, который пришел ему SMS-сообщением.

Впоследствии житель Москвы заметил, что у него пропало 3,5 миллиона рублей. В полиции уже начали проверку по факту инцидента, передает "Росбалт".