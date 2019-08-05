Стало известно о приближении тайфуна "Франциско" к Приморскому краю. По данным экстренных служб, в четверг, 8 августа, он принесет в регион ливни и штормовой ветер.

"В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма "Франциско" на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи Южного побережья, утром и днём 8 августа, ночью 9 августа, в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 миллиметров и более", - сообщили в МЧС РИА Новости.

В ведомстве добавили, что в отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра до 23 м/с, а на реках возможен подъём уровня воды. Особенное внимание ,спасатели уделяют Хасанскому, Октябрьскому, Шкотовскому, Партизанскому, Лазовскому, Чугуевскому, Ольгинскому муниципальным районам и Уссурийскому городскому округу.

Жителей предупреждают о возможных ЧС в регионе, в том числе росте количества ДТП и происшествий на объектах ЖКХ и транспортной инфраструктуры .

Все службы приведены в состояние повышенной готовности.