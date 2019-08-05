В Татарстане машина рухнула на мужчину, который занимался ее ремонтом

В Татарстане в минувшее воскресенье, 4 августа, случилось страшное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль рухнул на мужчину, который занимался его ремонтом.

Установлено, что легковушка жителя Татарстана стояла на домкрате, а сам автомобилист лежал под машиной и ремонтировал ее, передает "Свободная пресса".

В какой-то момент транспортное средство сорвалось и упало на человека. От полученных травм гражданин скончался на месте, сообщает телеканал РЕН ТВ. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.