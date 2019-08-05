Медсестра чуть не умерла после приёма противозачаточных таблеток

Стало известно, что в Великобритании 23-летняя медсестра Ханна Макгрэт чуть не погибла два раза после принятия противозачаточных таблеток. По её словам, девушка почувствовала сначала резкую боль в затылке. но не придала этому значения.

Отмечается, что инцидент произошёл в 2015 году.

"Я думала, я умираю", - вспоминает девушка, как два раза испытала инсульт.

Ханна Макгрэт рассказала, что списала головные боли на обычную мигрень, но через некоторое время девушка перестала чувствовать левую руку. Позже врачи обнаружили в мозгу у медсестры два сгустка крови.

"Казалось, что кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, вся комната вокруг меня поплыла. Я не могла встать и опустилась на пол. Я была дома одна, а телефон был в спальне на третьем этаже, мне пришлось ползти по лестнице. Это была самая большая боль, которую я когда либо испытывала", - передаёт слова Ханны "Metro".

После МРТ девушка долго не могла понять, что вызвало приступы, но потом выяснилось, что незадолго до этого она начала пить противозачаточные таблетки, чтобы избавиться от прыщей. По мнению врачей, именно препарат повлиял на переход сгустков крови, которые образовались в организме, в мозг.

Ханна проходила долгое восстановление.