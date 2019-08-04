В Новгородской области на трассе столкнулись семь авто

На 563-м километре федеральной трассы М-10 "Россия" в Новгородской области в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Пострадали семь человек. В Екатеринбурге после ДТП "расплющило" машину





Как сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.среди пострадавших пятеро взрослых и двое детей. Из-за аварии движение по трассе было полностью перекрыто. Причины ДТП в настоящий момент устанавливаются специалистами.

Для оказания помощи и ликвидации последствий аварии на место выезжали специалисты 9 ПЧ, СПСЧ, НПСО, ПАСС Чудовского района, опергруппа ЦУКС. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения. Движение на трассе восстановлено.