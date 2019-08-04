На десантника напали с ножом из-за даты празднования Дня ВДВ

На Украине в Днепре десантник получил ранение ножом в ходе конфликта из-за празднования дня ВДВ. Уточняется, что между мужчинам возник активный спор.

Согласно источнику, между тремя мужчинами возник спор из-за перенесения Киевом даты празднования Дня Воздушно-десантных войск на 21 ноября. Отмечается, что спор перерос в агрессивное обсуждение и драку. Два оппонента напали на другого с ножом, порезали горло, а потом начали избивать, - передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Очевидцы вызвали полицию и машину скорой помощи. Пострадавшего мужчину забрали в больницу в тяжёлом состоянии.

Напомним, что в 2017 году Минобороны Украины приняло решение перенести День ВДВ со 2 августа на 21 ноября.