Десять человек погибли в Огайо из-за стрельбы
4 августа 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]
Возле одного из городских баров Ned Peppers в американском городе Дейтон, штат Огайо, неизвестный открыл стрельбу по мирным жителям. В результате происшествия погибли десять человек, в том числе стрелявший.
Согласно источнику в полиции, стрельба началась около двух часов ночи по местному времени. Уточняется, что из-за стрельбы пострадали 16 человек, все раненые отправлены в больницу, состояние и степень тяжести травм не сообщается, - передаёт BBC.
Полиция уже задержана подозреваемого в организации обстрела - 21-летнего мужчину по имени Патрик Крусиус.
Персонал бара, возле которого произошёл инцидент, не пострадал.