Десять человек погибли в Огайо из-за стрельбы

Возле одного из городских баров Ned Peppers в американском городе Дейтон, штат Огайо, неизвестный открыл стрельбу по мирным жителям. В результате происшествия погибли десять человек, в том числе стрелявший.

Согласно источнику в полиции, стрельба началась около двух часов ночи по местному времени. Уточняется, что из-за стрельбы пострадали 16 человек, все раненые отправлены в больницу, состояние и степень тяжести травм не сообщается, - передаёт BBC.

Полиция уже задержана подозреваемого в организации обстрела - 21-летнего мужчину по имени Патрик Крусиус.

Персонал бара, возле которого произошёл инцидент, не пострадал.